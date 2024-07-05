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УЕФА допустил «Манчестер Сити» и «Жирону» до Лиги чемпионов

УЕФА допустил к еврокубокам МЮ, «Манчестер Сити», «Жирону» и «Ниццу»
Ради участия в еврокубках футбольные клубы с одним владельцем внесли изменения в свою структуру, а также взяли на себя ряд обязательств
Фото: Justin Casterline / Getty Images
Фото: Justin Casterline / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил клубы «Манчестер Сити» и «Жирону» до участия в следующем сезоне в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» и «Ниццу» — до Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Английский «Манчестер Сити» и испанская «Жирона» принадлежат футбольному холдингу City Football Group, тогда как химическая компания Ineos владеет МЮ и французской «Ниццей». Согласно регламенту УЕФА, команды с одним и тем же владельцем не могут одновременно выступать в одном турнире под эгидой организации из соображений честного соперничества.

В пятницу, 5 июня, первая палата финансового контроля клубов УЕФА постановила, что руководство вышеперечисленных команд внесло в их структуру все необходимые изменения, что позволит клубам принять участие в предстоящем сезоне еврокубков. В частности, изменения коснулись состава совета директоров команд, финансового управления, а также ограничений со стороны акционеров и инвесторов.

Плюс ко всему клубы взяли на себя ряд обязательств, в том числе не передавать друг другу футболистов на постоянной основе или в аренду, за исключением уже действующих трансферных соглашений, а также не иметь совместных технических или коммерческих проектов и отказаться от использования совместной скаутской базы.

«Манчестер Сити» гарантировал себе место в будущем сезоне Лиги чемпионов, выиграв Английскую премьер-лигу (АПЛ), а «Жирона» пробилась в главный европейский международный клубный турнир с четвертого места в испанской Примере. «Манчестер Юнайтед» обеспечил себе участие в Лиге Европы благодаря победе в финале Кубка Англии на «Манчестер Сити» со счетом 2:1, а «Ницца» попала на турнир благодаря петому месту во французской Лиге 1.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов Лига Европы
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