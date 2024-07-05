Россиянка проиграла дочери американского миллиардера на Уимблдоне

Россиянка Шнайдер проиграла дочери миллиардера из США в третьем круге Уимблдона

Диана Шнайдер в третьем круге уступила американке Эмме Наварро, 17-й ракетке мира

Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 20-летняя Шнайдер уступила американке Эмме Наварро со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Следующей соперницей Наварро будет британка Сонай Картал или американка Кори Гауфф.

Шнайдер занимает 30-е место в рейтинге WTA, она впервые дошла так далеко на Уимблдоне.

23-летняя Наварро — 17-я ракетка мира. Ее отец, Бен Наварро, является миллиардером (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), он владеет Credit One Bank.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.