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Россиянка проиграла дочери американского миллиардера на Уимблдоне
Россиянка Шнайдер проиграла дочери миллиардера из США в третьем круге Уимблдона
Диана Шнайдер в третьем круге уступила американке Эмме Наварро, 17-й ракетке мира
Диана Шнайдер
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 20-летняя Шнайдер уступила американке Эмме Наварро со счетом 6:2, 3:6, 4:6.
Следующей соперницей Наварро будет британка Сонай Картал или американка Кори Гауфф.
Шнайдер занимает 30-е место в рейтинге WTA, она впервые дошла так далеко на Уимблдоне.
23-летняя Наварро — 17-я ракетка мира. Ее отец, Бен Наварро, является миллиардером (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), он владеет Credit One Bank.
Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.