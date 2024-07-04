 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хачанов проиграл 220-й ракетке мира на Уимблдоне

Хачанов проиграл 220-й ракетке мира Алису во втором круге Уимблдона
Карен Хачанов уступил Кентену Алису в пяти сетах. В одиночном разряде турнира из россиян остались только Даниил Медведев и Роман Сафиуллин
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Третья ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в третий круг Уимблдона, проиграв французу Кентену Алису.

Хачанов проиграл со счетом 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Россиянин занимает 22-е место в рейтинге ATP, Алис — 220-е.

В следующем матче Алис сыграет с датчанином Хольгером Руне (15).

Допущенный на Олимпиаду россиянин вышел в третий круг Уимблдона
Спорт
Роман Сафиуллин

Таким образом, до третьего круга Уимблдона, который является третьим в сезоне турниром «Большого шлема», добрались двое россиян — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Хачанов в прошлом году пропустил Уимблдон из-за травмы, а в 2022-м — из-за недопуска всех россиян на эти соревнования. На турнире 2021 года он дошел до четвертьфинала.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Карен Хачанов
Материалы по теме
Медведев одержал волевую победу над 102-й ракеткой мира на Уимблдоне
Спорт
Российская теннисистка Калинская вышла в третий круг Уимблдона
Спорт
Касаткина с разгромным счетом победила британку во втором круге Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 17:45
Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом Политика, 21:23
YouTube заблокировал каналы Шамана и Полины Гагариной Политика, 21:19
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 21:17
В ЕС предупредили Венгрию на фоне данных о визите Орбана в Россию Политика, 21:04
Хачанов проиграл 220-й ракетке мира на Уимблдоне Спорт, 21:04
Сборная Турции заказала 300 порций шаурмы после выхода в плей-офф Евро Спорт, 20:56
NYT рассказала, как для Украины соберут еще одну Patriot по частям Политика, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В РФС назвали преждевременными разговоры о матче со сборной Замбии Спорт, 20:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:43
Хинштейн раскритиковал решение закрыть дело на избивших девочку мигрантов Общество, 20:39
Трейдеры потеряли более $380 млн за сутки из-за падения курса криптовалют Крипто, 20:38
Брокер БКС прекратил биржевые торги турецкой лирой Инвестиции, 20:32
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 20:23
Второй бывший вице-губернатор стал заместителем Дегтярева в Минспорте Спорт, 20:19