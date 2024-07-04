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Хачанов проиграл 220-й ракетке мира на Уимблдоне
Хачанов проиграл 220-й ракетке мира Алису во втором круге Уимблдона
Карен Хачанов уступил Кентену Алису в пяти сетах. В одиночном разряде турнира из россиян остались только Даниил Медведев и Роман Сафиуллин
Карен Хачанов
Третья ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в третий круг Уимблдона, проиграв французу Кентену Алису.
Хачанов проиграл со счетом 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.
Россиянин занимает 22-е место в рейтинге ATP, Алис — 220-е.
В следующем матче Алис сыграет с датчанином Хольгером Руне (15).
Таким образом, до третьего круга Уимблдона, который является третьим в сезоне турниром «Большого шлема», добрались двое россиян — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.
Хачанов в прошлом году пропустил Уимблдон из-за травмы, а в 2022-м — из-за недопуска всех россиян на эти соревнования. На турнире 2021 года он дошел до четвертьфинала.