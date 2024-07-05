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Полиция арестовала экс-охранника семьи Шумахера за шантаж

В Германии арестовали экс-сотрудника службы безопасности Шумахера за шантаж
Бывший сотрудник службы безопасности стал четвертым подозреваемым по делу о вымогательстве за неразглашение личных данных
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

В Германии полиция арестовала бывшего сотрудника службы безопасности семьи Михаэля Шумахера по подозрению в шантаже родственников легендарного пилота «Формулы-1». Задержание было произведено по запросу прокуратуры города Вупперталь, сообщает Bild.

Мужчина возрастом 52 года, чье имя пока не называется, стал четвертым подозреваемым по делу о вымогательстве за неразглашение личной информации, касающейся Шумахера и его родных. По данным издания, следствие располагает сведениями, что арестованный экс-сотрудник службы безопасности оцифровывал снимки из личного архива семьи гонщика, после чего передавал их задержанным ранее отцу и сыну. Они требовали у семьи €15 млн.

В конце июня стало известно, что некто 53-летний Йылмаз Т. и его 32-летний сын были задержаны после того, как заявили членам семьи Шумахера о том, что у них есть файлы, публикация которых была бы не в интересах близких пилота. Они требовали выкуп, угрожая распространить информацию в даркнете, если не получат деньги.

По данным прокуратуры, некоторые из этих файлов подозреваемые отправили семье гонщика в качестве доказательств, однако их содержание ведомство не раскрывает. Задержанным грозит крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Это уже не первая попытка шантажа гонщика «Формулы-1» и его семьи. Так, в 2017 году преступник вымогал у жены пилота Коринны Шумахер €900 тыс., угрожая убить ее детей. Злоумышленника, которого вычислили по оставленному им номеру банковского счета, приговорили к 21 месяцу заключения.

В декабре 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» получил тяжелую травму в Альпах во время катания на горных лыжах и несколько месяцев провел в коме. В сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Михаэль Шумахер Формула-1 шантаж
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