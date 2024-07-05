Лигу чемпионов и еврокубки в России перестанут показывать по эфирному ТВ

Последние годы футбольные еврокубки в России транслировал «Матч ТВ», контракт с которым завершился

Трофей Лиги чемпионов (Фото: David Ramos / Getty Images)

Стриминговый сервис Okko со следующего сезона будет эксклюзивно транслировать в России футбольные еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Об этом сообщается в телеграм-канале Okko.

Транслировать еврокубки Okko начнет с 14 августа. Будет показан матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой».

«Подписчикам Okko будет доступен просмотр игр в прямом эфире и записи, выбор звуковой дорожки, хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы, а также другой контент от спортивной редакции Okko», — говорится в сообщении.

«Матч ТВ» заключил контракт на показ еврокубковых турниров в 2020 году, соглашение действовало до конца сезона 2023/24. 1 апреля генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил РБК, что телеканал пока не договорился о трансляции футбольных еврокубков, в том числе Лиги чемпионов, в следующем сезоне. По информации источника РБК, знакомого с деталями сделки, сумма контракта, о которой идет речь, составляет около €30–35 млн за один сезон.