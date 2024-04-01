 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Матч ТВ» заявил о неопределенности с показом Лиги чемпионов в будущем

Тащин: у «Матч ТВ» пока нет договоренностей с УЕФА по еврокубкам в новом сезоне
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Матч ТВ» не смог договориться с правообладателями. Генеральный продюсер телеканала подтвердил, что работа в этом направлении продолжается
Александр Тащин
Александр Тащин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил РБК, что телеканал пока не договорился о трансляции футбольных еврокубков, в том числе Лиги чемпионов, в следующем сезоне.

Накануне телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Матч ТВ», скорее всего, больше не будет транслировать Лигу чемпионов и эти права получит Okko. Это связано с тем, что УЕФА отдал права без тендера казахстанской Quest Media, с которой «Матч ТВ» пока не удалось договориться.

«Действительно, наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», — пояснил Тащин.

По информации источника РБК, знакомого с деталями сделки, сумма контракта, о которой идет речь, составляет около €30–35 млн за один сезон.

Телеканал Eurosport объявил о прекращении вещания в России
Спорт
Фото:Global Look Press

При этом действующий контракт «Матч ТВ» окупает за счет продажи рекламы букмекерским организациям — эти доходы покрывают около 80% суммы. Предложение казахстанской фирмы-посредника находится в тех же пределах, однако обязательным пунктом в контракте прописано рекламное время букмекерской компании «Лига Ставок». Таким образом, расходы телеканала вырастут в несколько раз и окупить их не выйдет.

«РБК Спорт» направил запрос в Okko.

Читайте на РБК Pro
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома
«Деградируют и уходят»: как компании губят штатных IT-специалистов
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Анна Сатдинова
При участии
Грант Гетадарян
Футбол Матч ТВ УЕФА Лига Чемпионов «Матч ТВ»
Материалы по теме
УЕФА решил отказаться от традиционного формата жеребьевки Лиги чемпионов
Спорт
В РФС назвали главу УЕФА сторонником возвращения России на турниры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 16:57
На «Атомэкспо» обсудили применение в авиации разработок атомной отрасли Отрасли, 17:59
На «Атомэкспо» оценили реализацию плана по добыче редких металлов Отрасли, 17:51
Мэр Харькова заявил об отсутствии поводов для эвакуации горожан Политика, 17:50
В Москве прошла первая IT-конференция GoCloud Отрасли, 17:47
Эксперты обсудили современные методы развития инноваций внутри корпораций Отрасли, 17:45
КХЛ оштрафовала СКА за слова Александра Медведева о предвзятости судей Спорт, 17:42
«Росатом» поможет Египту обновить парк медицинского оборудования Отрасли, 17:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Мосэнергосбыт» предупредил об очередной схеме мошенников Недвижимость, 17:37
С Курского вокзала в Москве эвакуировали пассажиров Общество, 17:37
На Украине осудили женщину за посты о местах выдачи повесток Политика, 17:24
В Подмосковье загорелся завод «Электроизолит» Общество, 17:16
Глава Morgan Creek спрогнозировал биткоин по $150 тыс. к концу 2024 года Крипто, 17:15
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 17:10
СК раскрыл имя и роль еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 17:10