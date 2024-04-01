«Матч ТВ» заявил о неопределенности с показом Лиги чемпионов в будущем
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил РБК, что телеканал пока не договорился о трансляции футбольных еврокубков, в том числе Лиги чемпионов, в следующем сезоне.
Накануне телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Матч ТВ», скорее всего, больше не будет транслировать Лигу чемпионов и эти права получит Okko. Это связано с тем, что УЕФА отдал права без тендера казахстанской Quest Media, с которой «Матч ТВ» пока не удалось договориться.
«Действительно, наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», — пояснил Тащин.
По информации источника РБК, знакомого с деталями сделки, сумма контракта, о которой идет речь, составляет около €30–35 млн за один сезон.
При этом действующий контракт «Матч ТВ» окупает за счет продажи рекламы букмекерским организациям — эти доходы покрывают около 80% суммы. Предложение казахстанской фирмы-посредника находится в тех же пределах, однако обязательным пунктом в контракте прописано рекламное время букмекерской компании «Лига Ставок». Таким образом, расходы телеканала вырастут в несколько раз и окупить их не выйдет.
«РБК Спорт» направил запрос в Okko.
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