«Матч ТВ» заявил о неопределенности с показом Лиги чемпионов в будущем

Тащин: у «Матч ТВ» пока нет договоренностей с УЕФА по еврокубкам в новом сезоне

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Матч ТВ» не смог договориться с правообладателями. Генеральный продюсер телеканала подтвердил, что работа в этом направлении продолжается

Александр Тащин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил РБК, что телеканал пока не договорился о трансляции футбольных еврокубков, в том числе Лиги чемпионов, в следующем сезоне.

Накануне телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Матч ТВ», скорее всего, больше не будет транслировать Лигу чемпионов и эти права получит Okko. Это связано с тем, что УЕФА отдал права без тендера казахстанской Quest Media, с которой «Матч ТВ» пока не удалось договориться.

«Действительно, наш контракт с УЕФА в этом году заканчивается. Мы работаем в этом направлении, однако на данный момент никаких договоренностей нет. Большего пока сказать не могу», — пояснил Тащин.

По информации источника РБК, знакомого с деталями сделки, сумма контракта, о которой идет речь, составляет около €30–35 млн за один сезон.

При этом действующий контракт «Матч ТВ» окупает за счет продажи рекламы букмекерским организациям — эти доходы покрывают около 80% суммы. Предложение казахстанской фирмы-посредника находится в тех же пределах, однако обязательным пунктом в контракте прописано рекламное время букмекерской компании «Лига Ставок». Таким образом, расходы телеканала вырастут в несколько раз и окупить их не выйдет.

«РБК Спорт» направил запрос в Okko.