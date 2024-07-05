Контракт «Бостона» с Никитой Задоровым назвали одним из худших в НХЛ
Американское издание Daily Faceoff опубликовало собственный антирейтинг худших контрактов на рынке свободных агентов в НХЛ, который открылся 1 июня. В список попал российский защитник Никита Задоров, подписавший шестилетний контракт с «Бостон Брюинз» на сумму $30 млн.
Как пишет Daily Faceoff, до минувшего сезона о Никите Задорове было слышно не очень часто, однако о нем заговорили после успешного выступления в плей-офф и отказа от продления контракта с «Ванкувером», что позволило игроку «нажиться на внезапно оказанном ему внимании». По мнению обозревателя издания, в «Бостоне» после поражения от «Флориды» в 1/2 финала Кубка Стэнли решили, что их проблема в физическом состоянии. Поэтому команда решила усилиться российским защитником, о чем, вероятно, пожалеет в долгосрочной перспективе. «Бостон» мог бы подписать игрока того же уровня, но за гораздо меньшую сумму, отмечает Daily Faceoff.
Полный список худших контрактов на рынке свободных агентов НХЛ выглядит следующим образом:
- Джоэль Эдмундсон («Лос-Анджелес Кингз») — контракт на четыре года с кэпхитом (сумма, которая идет под потолок зарплат) $3,85 млн в год;
- Брэндон Монтур («Сиэтл Кракен») — контракт на семь лет с зарплатой $7,14 млн в год;
- Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз») — контракт на семь лет с зарплатой $7 млн в год;
- Чандлер Стивенсон («Сиэтл Кракен») — контракт на семь лет с кэпхитом $6,25 млн в год;
- Никита Задоров («Бостон Брюинз») — контракт на шесть лет с зарплатой $5 млн в год.
Никита Задоров перешел в «Ванкувер» из «Калгари Флэймз» в ноябре 2023 года. Всего в прошлом сезоне он набрал 20 очков (6 шайб и 14 передач) в 75 матчах регулярного чемпионата и еще 8 очков (4+4) в 13 играх плей-офф.
На протяжении карьеры в НХЛ Задоров также играл за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхокс». В 2019 году защитник стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России.