Мирра Андреева заявила, что забыла план тренера на матч с Соболенко
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила после победы над белоруской Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос», что в четвертьфинале пыталась не думать о счете и не могла вспомнить тактику тренера на игру.
Андреева победила вторую ракетку мира со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.
«У нас с тренером был план на сегодняшний матч, но я все забыла. Я пыталась играть так, как чувствую», — цитирует россиянку Reuters.
Андреева отметила, что очень нервничала перед игрой, поскольку Соболенко ранее уверенно дважды ее обыгрывала в Мадриде. «Я старалась сосредоточиться на себе и играть очко за очком, не думать о счете и взять реванш», — сказала Андреева.
Андреева, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA, в полуфинале сыграет с итальянкой Джасмин Паолини, 15-й ракеткой мира. Игра пройдет в четверг.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото