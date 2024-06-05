Мирра Андреева: у меня был план на матч с Соболенко, но я все забыла

Мирра Андреева заявила, что забыла план тренера на матч с Соболенко

Россиянка обыграла вторую ракетку мира в трех сетах. По ее словам, она очень нервничала перед игрой и хотела взять реванш после двух проигрышей Соболенко

Арина Соболенко и Мирра Андреева (слева направо) (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила после победы над белоруской Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос», что в четвертьфинале пыталась не думать о счете и не могла вспомнить тактику тренера на игру.

Андреева победила вторую ракетку мира со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

«У нас с тренером был план на сегодняшний матч, но я все забыла. Я пыталась играть так, как чувствую», — цитирует россиянку Reuters.

Андреева отметила, что очень нервничала перед игрой, поскольку Соболенко ранее уверенно дважды ее обыгрывала в Мадриде. «Я старалась сосредоточиться на себе и играть очко за очком, не думать о счете и взять реванш», — сказала Андреева.

Андреева, которая занимает 38-е место в рейтинге WTA, в полуфинале сыграет с итальянкой Джасмин Паолини, 15-й ракеткой мира. Игра пройдет в четверг.