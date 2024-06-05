Мирра Андреева и Вера Звонарева снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, не выступит в парном четвертьфинале турнира с Верой Звонаревой. Об этом сообщается на сайте турнира.
Андреева в среду обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко, став самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет.
Сразу после матча Андреевой с белоруской у нее была запланирована парная встреча против украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе.
В итоге Костюк и Русе без борьбы вышли в полуфинал, где встретятся с итальянкой Сарой Эррани и Джасмин Паолини.
Паолини будет соперницей Андреевой по полуфиналу одиночного разряда в четверг.
Таким образом, в парном разряде россиянок не осталось.
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