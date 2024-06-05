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Мирра Андреева и Вера Звонарева снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Вера Звонарева снялись с парного четвертьфинала «Ролан Гаррос»
Андреевой пришлось бы играть парный четвертьфинал сразу после победы над Ариной Соболенко. Украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе вышли в полуфинал без борьбы, россиянок в парном разряде не осталось
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Мирра Андреева, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, не выступит в парном четвертьфинале турнира с Верой Звонаревой. Об этом сообщается на сайте турнира.

Андреева в среду обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко, став самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет.

Сразу после матча Андреевой с белоруской у нее была запланирована парная встреча против украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе.

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Мирра Андреева

В итоге Костюк и Русе без борьбы вышли в полуфинал, где встретятся с итальянкой Сарой Эррани и Джасмин Паолини.

Паолини будет соперницей Андреевой по полуфиналу одиночного разряда в четверг.

Таким образом, в парном разряде россиянок не осталось.

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Анна Сатдинова
теннис Ролан Гаррос Вера Звонарева Мирра Андреева
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