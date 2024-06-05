Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду

После победы над Ариной Соболенко и выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» 17-летняя Мирра Андреева стала четвертой ракеткой России. У России будет не более четырех мест на Игры в каждом разряде, окончательное решение о допуске за МОК

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Мирра Андреева в 17 лет после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» должна попасть в число участниц Олимпиады в Париже, заявил «Матч ТВ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева обыграла в четвертьфинале Арину Соболенко и в live-версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на 23-е место, став четвертой ракеткой России. Официальный рейтинг будет опубликован 10 июня.

«Мирра после этой победы должна по всем раскладам стать четвертой нашей в рейтинге, это значит, что она попадает на Олимпиаду», — сказал Тарпищев.

Большинство участниц Игр в одиночном разряде определится на основании рейтинга WTA 10 июня. При этом каждую страну могут представлять не более четырех спортсменов в каждом разряде.

В последней версии рейтинга WTA лучшие позиции среди россиянок занимали Дарья Касаткина (13-е место), Людмила Самсонова (17-е), Екатерина Александрова (18-е) и Анастасия Павлюченкова (22-е). Андреева среди россиянок была седьмой (38-е), при этом только она продолжает выступление на «Ролан Гаррос».

Окончательное решение о допуске российских спортсменов примет МОК после проверки специальной комиссии на соответствие критериям нейтрального статуса.