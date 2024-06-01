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Звезда НБА дебютировал в профессиональном футболе

Звезда НБА Деннис Шредер дебютировал в профессиональном футболе
Чемпион мира в составе сборной Германии, разыгрывающий «Бруклина» Деннис Шредер сыграл за клуб «Блекенштедт» в шестом дивизионе немецкого футбола
Деннис Шредер
Деннис Шредер (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Немецкий разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Деннис Шредер дебютировал в профессиональном футболе. Об этом сообщает ESPN.

30-летний баскетболист сыграл за клуб «Блекенштедт» в шестом дивизионе чемпионата Германии.

Шредер отыграл 63 минуты на позиции левого вингера в матче против «Геттенгена», который завершился со счетом 1:5.

«Это был не тот результат, на который я рассчитывал в своем первом официальном футбольном матче. Но спасибо моему шурину за то, что это случилось», — написал Шредер в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Шредер выступает в НБА с 2013 года. Кроме «Бруклина» он также играл за «Атланту Хоукс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс». В прошлом сезоне он в среднем набирал 14 очков, делал 6,1 передачи и 3,0 подбора.

В составе сборной Германии Шредер завоевал золото чемпионата мира (2023) и бронзу чемпионата Европы (2022).

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