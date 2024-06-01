Звезда НБА дебютировал в профессиональном футболе
Немецкий разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Деннис Шредер дебютировал в профессиональном футболе. Об этом сообщает ESPN.
30-летний баскетболист сыграл за клуб «Блекенштедт» в шестом дивизионе чемпионата Германии.
Шредер отыграл 63 минуты на позиции левого вингера в матче против «Геттенгена», который завершился со счетом 1:5.
«Это был не тот результат, на который я рассчитывал в своем первом официальном футбольном матче. Но спасибо моему шурину за то, что это случилось», — написал Шредер в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Шредер выступает в НБА с 2013 года. Кроме «Бруклина» он также играл за «Атланту Хоукс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс». В прошлом сезоне он в среднем набирал 14 очков, делал 6,1 передачи и 3,0 подбора.
В составе сборной Германии Шредер завоевал золото чемпионата мира (2023) и бронзу чемпионата Европы (2022).
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