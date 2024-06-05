Рыбакина проиграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Париже.
В четвертьфинале выступающая за Казахстан москвичка уступила итальянке Джасмин Паолини (15-я в рейтинге) со счетом 2:6, 6:4, 4:6.
Паолини, которая за карьеру выиграла два турнира WTA, в полуфинале сыграет с белоруской Ариной Соболенко (2-я) или россиянкой (Миррой Андреевой (38-я).
Паолини стала всего четвертой итальянкой, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в Открытую эру.
Рыбакина в этом году выиграла три турнира.
Ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал в 2021 году.
В прошлом году теннисистка снялась с турнира в третьем круге из-за лихорадки и плохого самочувствия.
На счету 24-летней Рыбакиной один трофей «Большого шлема» — Уимблдон в 2022 году.
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года