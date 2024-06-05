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Рыбакина проиграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Рыбакина вылетела с «Ролан Гаррос»
В четвертьфинале уроженка Москвы в трех сетах уступила итальянке Джасмин Паолини, которая за выход в финале сыграет с Ариной Соболенко или Миррой Андреевой
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Париже.

В четвертьфинале выступающая за Казахстан москвичка уступила итальянке Джасмин Паолини (15-я в рейтинге) со счетом 2:6, 6:4, 4:6.

Паолини, которая за карьеру выиграла два турнира WTA, в полуфинале сыграет с белоруской Ариной Соболенко (2-я) или россиянкой (Миррой Андреевой (38-я).

Паолини стала всего четвертой итальянкой, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в Открытую эру.

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Рыбакина в этом году выиграла три турнира.

Ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал в 2021 году.

В прошлом году теннисистка снялась с турнира в третьем круге из-за лихорадки и плохого самочувствия.

На счету 24-летней Рыбакиной один трофей «Большого шлема» — Уимблдон в 2022 году.

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теннис WTA Ролан Гаррос Елена Рыбакина
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