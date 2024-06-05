Захарян не сыграет за сборную России в Минске из-за болезни
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не поможет сборной России в товарищеском матче с командой Белоруссии, сообщила пресс-служба РФС.
Захарян после начала сбора провел две тренировки с командой, после чего простудился.
Матч пройдет 7 июня в Минске.
В Белоруссию поедут 24 российских игрока.
Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и проводит только товарищеские матчи. В рамках этого сбора у команды Валерия Карпина будет только матч с белорусами.
Захарян в минувшем сезоне перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад», за который отыграл 40 матчей и забил один гол.
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