Захарян пропустил тренировку сборной России
Полузащитник Арсен Захарян не вышел на тренировку сборной России, которая готовится в Новогорске к товарищескому матчу с командой Белоруссии, пишет ТАСС.
В первых двух тренировках на сборе, который стартовал 1 июня, 21-летний футболист участвовал.
Представитель Захаряна Геннадий Голубин сообщил «РИА Новости», что причина, насколько ему известно, в легкой простуде.
Ранее Новогорск по медицинским показаниям покинул защитник «Локомотива» Александр Сильянов.
Матч с белорусами пройдет 7 июня в Минске.
Захарян в начале сезона перешел из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», за который отыграл 40 матчей и забил один гол.
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