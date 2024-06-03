 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Захарян пропустил тренировку сборной России

Арсен Захарян пропустил тренировку сборной России в Новогорске из-за простуды
Полузащитник «Реал Сосьедад» присоединился к сборной 1 июня и участвовал в первых тренировках, но в понедельник занятия пропустил. Его представитель заявил, что футболист простудился
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник Арсен Захарян не вышел на тренировку сборной России, которая готовится в Новогорске к товарищескому матчу с командой Белоруссии, пишет ТАСС.

В первых двух тренировках на сборе, который стартовал 1 июня, 21-летний футболист участвовал.

Представитель Захаряна Геннадий Голубин сообщил «РИА Новости», что причина, насколько ему известно, в легкой простуде.

Сборная России потеряла защитника «Локомотива» перед матчем с белорусами
Спорт
Александр Сильянов

Ранее Новогорск по медицинским показаниям покинул защитник «Локомотива» Александр Сильянов.

Матч с белорусами пройдет 7 июня в Минске.

Захарян в начале сезона перешел из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», за который отыграл 40 матчей и забил один гол.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Арсен Захарян
Материалы по теме
Чемпионка Олимпиады убрала надпись «сборная России» с подаренного авто
Спорт
Сборная России лишилась игрока «Спартака» перед матчем с Белоруссией
Спорт
Глава РФС счел неправильной поездку на Евро из-за отстранения России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Нападение на погибшего в Германии полицейского появились в сети. Видео Общество, 12:48
Сальдо сообщил об уничтожении украинского десанта в Херсонской области Политика, 12:46
Песков рассказал о подготовке Путина к экономическому форуму в Петербурге Политика, 12:44
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья Недвижимость, 12:39
Захарян пропустил тренировку сборной России Спорт, 12:38
Песков ответил на статью FT о споре России и Китая из-за цены на газ Политика, 12:36
Как выбрать кондиционер: виды и основные функции Недвижимость, 12:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Немецкого инвестора приговорили к пяти годам за хищение акций BelkaCar Бизнес, 12:32
Как объединить в рабочую команду Провидца, Героя, Зодчего и Ремесленника Pro, 12:29
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 12:29
Чехия запустила пилотный проект помощи украинцам в возвращении на родину Политика, 12:27
Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку самолетов Общество, 12:18
Выдача ипотеки в мае ускорилась на фоне окончания льготной программы Недвижимость, 12:17
Сенатор Джабаров заявил о праве России сбивать украинские F-16 Политика, 12:17