Захарян пропустил тренировку сборной России

Полузащитник «Реал Сосьедад» присоединился к сборной 1 июня и участвовал в первых тренировках, но в понедельник занятия пропустил. Его представитель заявил, что футболист простудился

Арсен Захарян (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник Арсен Захарян не вышел на тренировку сборной России, которая готовится в Новогорске к товарищескому матчу с командой Белоруссии, пишет ТАСС.

В первых двух тренировках на сборе, который стартовал 1 июня, 21-летний футболист участвовал.

Представитель Захаряна Геннадий Голубин сообщил «РИА Новости», что причина, насколько ему известно, в легкой простуде.

Ранее Новогорск по медицинским показаниям покинул защитник «Локомотива» Александр Сильянов.

Матч с белорусами пройдет 7 июня в Минске.

Захарян в начале сезона перешел из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», за который отыграл 40 матчей и забил один гол.