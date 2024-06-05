Роман Ротенберг заявил о возможности провести хоккейный матч в Гималаях

Роман Ротенберг: может, полетим в Гималаи и там проведем хоккейный матч

По данным IIHF, в Индии не более 2 тыс. хоккеистов. Роман Ротенберг считает, что в ближайшие год-два между игроками Индии и России можно будет провести матч, в том числе в Гималаях, а с командой ЮАР можно сыграть «хоть завтра»

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Матч между российскими и индийскими хоккеистами может пройти в ближайшие два года, заявил на ПМЭФ первый вице-президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

ФХР в среду подписала меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства с индийской Champions Group, с которой ранее также договорилась о сотрудничестве в сфере спорта. В апреле Ротенберг сообщил об открытии хоккейной школы в Индии в рамках партнерского соглашения.

«Как только будем иметь возможность, проведем официальный матч в Индии, <...> в течение двух лет точно проведем. Может быть, привезем коллег в Россию, чтобы они ознакомились с нашим подходом, либо полетим в Гималаи и там проведем игру», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

По словам функционера, «в горах есть все для того, чтобы провести матч».

При этом, например, в ЮАР, по мнению Ротенберга, игры можно проводить «хоть завтра».

В прошлом году Ротенберг говорил, что Россия видит огромные возможности в развитии хоккея в Индии и Африке.

Сборные России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Индия является членом IIHF с 1989 года, в стране, по данным международной федерации, всего 1844 хоккеиста с учетом женщин и юниоров.