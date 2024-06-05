 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Карпину не разрешат совмещать посты в сборной и иностранном клубе

Дюков: Карпину не разрешат совмещать посты в сборной и иностранном клубе
Валерий Карпин с 2021 года возглавляет сборную России, а с 2017 года является тренером «Ростова». Глава РФС заявил, что с работой за рубежом пост в сборной совместить не получится
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Валерий Карпин, который ведет переговоры с РФС о новом контракте, сможет совмещать работу в сборной только с постом в российском клубе. Об этом «РИА Новости» заявил президент РФС Александр Дюков.

Контракт Карпина, который возглавляет сборную России с 2021 года, истекает в августе. 3 июня тренер оценил вероятность продления контракта в 50%, отметив, что ему хотелось бы прописать в новом соглашении некоторые «мелкие вещи».

«Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — сказал Дюков.

Карпин оценил вероятность остаться в сборной России в 50%
Спорт
Валерий Карпин

Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов». После подписания контракта с РФС в августе 2021 года он покинул пост, но уже в марте, вскоре после отстранения сборной от турниров УЕФА, вернулся в клуб РПЛ.

Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи, ближайший запланирован на 7 июня против белорусов.

За границей Карпин работал только в испанской «Мальорке» в сезоне 2014/15.
 

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Валерий Карпин Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков
Материалы по теме
Карпин назвал состав сборной России на матч с Белоруссией
Спорт
Глава РФС счел неправильной поездку на Евро из-за отстранения России
Спорт
РФС наказал пошутившего про «денежки на карту» игрока «Рубина»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
МИД России сообщил о переговорах по дедолларизации с Латинской Америкой Политика, 13:49
Совфед одобрил продление выплат ₽450 тыс. на ипотеку многодетным Недвижимость, 13:44
Сержанта осудили на 23 года за подрыв сослуживцев гранатой Общество, 13:41
Cуд оштрафовал Илью Варламова за публикации без плашки иноагента Политика, 13:40
На Балтике начались крупнейшие учения НАТО Baltops 24 Политика, 13:31
Прокуратура проверит жалобы школьников из Видного на досмотр перед ЕГЭ Общество, 13:27
«Аэрофлот» открывает рейсы по маршруту Екатеринбург — Красноярск Пресс-релиз, 13:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как заговорить на английском после 40 лет: советы от языкового коуча Pro, 13:22
На жену экс-главы филиала РАНХиГС в Петербурге напали с ножом Общество, 13:21
Бывшего спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявили в розыск Политика, 13:20
АвтоВАЗ впервые показал свою главную новинку — малиновую Lada Iskra Общество, 13:19
FT узнала, что «Газпром» не восстановит экспорт газа в ближайшие 10 лет Бизнес, 13:18
Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах Спорт, 13:16
Участникам ПМЭФ-2024 показали бронеавтомобиль «Спартак». Видео Общество, 13:15