Дюков: Карпину не разрешат совмещать посты в сборной и иностранном клубе

Карпину не разрешат совмещать посты в сборной и иностранном клубе

Валерий Карпин с 2021 года возглавляет сборную России, а с 2017 года является тренером «Ростова». Глава РФС заявил, что с работой за рубежом пост в сборной совместить не получится

Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Валерий Карпин, который ведет переговоры с РФС о новом контракте, сможет совмещать работу в сборной только с постом в российском клубе. Об этом «РИА Новости» заявил президент РФС Александр Дюков.

Контракт Карпина, который возглавляет сборную России с 2021 года, истекает в августе. 3 июня тренер оценил вероятность продления контракта в 50%, отметив, что ему хотелось бы прописать в новом соглашении некоторые «мелкие вещи».

«Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — сказал Дюков.

Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов». После подписания контракта с РФС в августе 2021 года он покинул пост, но уже в марте, вскоре после отстранения сборной от турниров УЕФА, вернулся в клуб РПЛ.

Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи, ближайший запланирован на 7 июня против белорусов.

За границей Карпин работал только в испанской «Мальорке» в сезоне 2014/15.

