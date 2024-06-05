Карпину не разрешат совмещать посты в сборной и иностранном клубе
Валерий Карпин, который ведет переговоры с РФС о новом контракте, сможет совмещать работу в сборной только с постом в российском клубе. Об этом «РИА Новости» заявил президент РФС Александр Дюков.
Контракт Карпина, который возглавляет сборную России с 2021 года, истекает в августе. 3 июня тренер оценил вероятность продления контракта в 50%, отметив, что ему хотелось бы прописать в новом соглашении некоторые «мелкие вещи».
«Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — сказал Дюков.
Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов». После подписания контракта с РФС в августе 2021 года он покинул пост, но уже в марте, вскоре после отстранения сборной от турниров УЕФА, вернулся в клуб РПЛ.
Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи, ближайший запланирован на 7 июня против белорусов.
За границей Карпин работал только в испанской «Мальорке» в сезоне 2014/15.
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