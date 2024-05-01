Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая до 9 матчей

«Шанхай Шэнхуа» разгромил «Цанчжоу» со счетом 4:0 и укрепил лидерство в чемпионате Китая

Леонид Слуцкий (Фото: CFIDC / VCG / Visual China Group / ТАСC)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, крупно обыграл «Цанчжоу» в девятом туре чемпионата Китая.

Матч завершился со счетом 4:0, дубль оформил Андре Луис.

Клуб Слуцкого лидирует в турнирной таблице с 23 очками — на его счету семь побед и две ничьи. Его следующим соперником 5 мая будет идущий на шестом месте «Чжэцзян».

У «Цанчжоу», проигравшего третий матч подряд, 13 очков и седьмое место.

Бывший главный тренер сборной России Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с начала года.

По итогам марта его признали лучшим тренером в чемпионате Китая.

