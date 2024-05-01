Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая до 9 матчей
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, крупно обыграл «Цанчжоу» в девятом туре чемпионата Китая.
Матч завершился со счетом 4:0, дубль оформил Андре Луис.
Клуб Слуцкого лидирует в турнирной таблице с 23 очками — на его счету семь побед и две ничьи. Его следующим соперником 5 мая будет идущий на шестом месте «Чжэцзян».
У «Цанчжоу», проигравшего третий матч подряд, 13 очков и седьмое место.
Бывший главный тренер сборной России Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с начала года.
По итогам марта его признали лучшим тренером в чемпионате Китая.
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