Вратарь сборной России Сафонов выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» за шесть туров до конца обеспечил себе 13-е чемпионство во Франции

Матвей Сафонов (Фото: Abdullah Firas / ABACA / ТАСС)

«Пари Сен-Жермен» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Франции по футболу.

В домашнем матче 28-го тура парижане обыграли «Анже» со счетом 1:0.

ПСЖ набрал 74 очка и за шесть туров до конца обеспечил себе чемпионство, догнать команду преследователи уже не смогут. ПСЖ не проиграл еще ни одного матча в чемпионате (23 победы, пять ничьих).

Голкипер сборной России Матвей Сафонов остался в запасе. Тем не менее россиянин выиграл уже второй трофей с ПСЖ, после Суперкубка Франции. Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года за €20 млн. За французский клуб 26-летний вратарь провел 14 матчей, шесть раз сыграв «на ноль».

Парижский клуб в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат. Команда стала 13-кратным чемпионом Франции, что является рекордным показателем. Ранее ПСЖ выигрывал турнир в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

В нынешнем сезоне ПСЖ также продолжает борьбу в Кубке Франции и в Лиге чемпионов. В финале Кубка страны команда сыграет с «Реймсом», в Лиге чемпионов ПСЖ вышел в 1/4 финала, где встретится с «Астон Виллой».