 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Вратарь сборной России Сафонов выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» за шесть туров до конца обеспечил себе 13-е чемпионство во Франции
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Abdullah Firas / ABACA / ТАСС)

«Пари Сен-Жермен» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Франции по футболу.

В домашнем матче 28-го тура парижане обыграли «Анже» со счетом 1:0.

ПСЖ набрал 74 очка и за шесть туров до конца обеспечил себе чемпионство, догнать команду преследователи уже не смогут. ПСЖ не проиграл еще ни одного матча в чемпионате (23 победы, пять ничьих).

Голкипер сборной России Матвей Сафонов остался в запасе. Тем не менее россиянин выиграл уже второй трофей с ПСЖ, после Суперкубка Франции. Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года за €20 млн. За французский клуб 26-летний вратарь провел 14 матчей, шесть раз сыграв «на ноль».

Парижский клуб в четвертый раз подряд выиграл национальный чемпионат. Команда стала 13-кратным чемпионом Франции, что является рекордным показателем. Ранее ПСЖ выигрывал турнир в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

В нынешнем сезоне ПСЖ также продолжает борьбу в Кубке Франции и в Лиге чемпионов. В финале Кубка страны команда сыграет с «Реймсом», в Лиге чемпионов ПСЖ вышел в 1/4 финала, где встретится с «Астон Виллой».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов
Материалы по теме
Вратарь ПСЖ и сборной России Сафонов женился во второй раз
Спорт
ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ренн» в матче чемпионата Франции
Спорт
RMC Sport узнал об угрозе Катара прекратить финансирование ПСЖ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Роспотребнадзор не выявил случаи лихорадки чикунгунья в РоссииОбщество, 20:52
Маск предупредил Европу об угрозе терактов из-за миграцииПолитика, 20:49
«Реал» с 19-летним дебютантом в воротах проиграл «Валенсии»Спорт, 20:06
Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с СШАПолитика, 20:04
В Москве локализовали возгорание на крыше «Ленинки»Общество, 19:54
Вратарь сборной России Сафонов выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖСпорт, 19:51
Россиянина выдворили из Эстонии за флаг «Спартака» с гербом РоссииПолитика, 19:36
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Jaguar Land Rover приостановил поставки в СШАБизнес, 19:34
ЦСКА второй сезон подряд вылетел в первом раунде плей-офф КХЛСпорт, 19:32
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественниковРБК и ПИК, 19:30
Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с «Локомотивом»Спорт, 19:29
В серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» будет седьмой матчСпорт, 19:19
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки БПЛАПолитика, 19:04
В красноярском селе из-за сильного ветра обрушилась 35-метровая трубаОбщество, 18:45