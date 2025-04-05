«Ак Барс» забросил четыре шайбы за 10 минут и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

В серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» будет седьмой матч

Казанский клуб выиграл шестой матч серии у «Автомобилиста» со счетом 5:1. Решающая встреча состоится 7 апреля в Екатеринбурге

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Казанский «Ак Барс» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:1 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (3-я минута), Митчелл Миллер (4), Александр Барабанов (5) и Эрик О'Делл (13, 33). У проигравших отличился Данил Романцев (58).

Счет в серии до четырех побед стал 3–3. Решающий матч состоится 7 апреля в Екатеринбурге.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертое. В очных встречах в «регулярке» у казанцев было три победы при одном поражении.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» серию первого раунда в пяти матчах.