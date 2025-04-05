«Факел» сыграл вничью в первом матче после назначения Шалимова
Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с воронежским «Факелом» в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Факел» провел первый матч с новым главным тренером. Игорь Шалимов сменил на этой неделе Дмитрия Пятибратова.
«Ахмат» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 очками поднялся на предпоследнюю, 15-ю строчку.
В следующем туре «Факел» 13 апреля в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Ахмат» днем ранее примет «Ростов».
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