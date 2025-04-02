Аутсайдер РПЛ назвал нового главного тренера

Игорь Шалимов возглавил «Факел», который ранее после разгрома от «Краснодара» покинул Дмитрий Пятибратов

Игорь Шалимов (Фото: Официальный сайт ФК «‎Факел»)

Игорь Шалимов сменил Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера «Факела», который идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Пятибратов подал в отставку после разгрома от «Краснодара» (0:5) 30 марта.

Последним клубом Шалимова был екатеринбургский «Урал», который он покинул в августе 2022 года.

На протяжении карьеры Шалимов работал в клубах «Краснознаменске», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и женской сборной России.

В качестве игрока Шалимов стал чемпионом СССР со «Спартаком» (1989) и выиграл Кубок УЕФА с итальянским «Интером» (1994). В 1990 году в составе сборной стал чемпионом Европы среди молодежных команд.

Сроки контракта с 56-летним тренером не сообщаются.

Следующий матч в РПЛ «Факел» проведет с «Ахматом» 5 апреля.