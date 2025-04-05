Американка в 16 лет стала самой молодой полуфиналисткой турнира WTA с 2019 года

Американка стала самой молодой за шесть лет полуфиналисткой турнира WTA

16-летняя Джульета Пареха, которая впервые в карьере выступает в основной сетке на турнирах WTA, вышла в полуфинал в Боготе

Джульета Пареха (Фото: WTA)

Американская теннисистка Джульета Пареха в 16 лет вышла в 1/2 финала турнира WTA в Боготе (Колумбия).

В 1/4 финала Пареха, которая попала в основную сетку через квалификацию, победила француженку Леолию Жанжан, 116-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Ее следующей соперницей станет полька Катажина Кава, 223-й номер рейтинга WTA.

Пареха стала самой молодой полуфиналисткой на турнирах WTA с 2019 года, когда американка Кори Гауфф в 15-летнем возрасте дошла до этой стадии в австрийском Линце.

Пареха занимает 550-е место в мировом рейтинге, она впервые играет в основной сетке на турнирах WTA.

Турнир в Боготе завершится 6 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.