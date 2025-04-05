Американка стала самой молодой за шесть лет полуфиналисткой турнира WTA
Американская теннисистка Джульета Пареха в 16 лет вышла в 1/2 финала турнира WTA в Боготе (Колумбия).
В 1/4 финала Пареха, которая попала в основную сетку через квалификацию, победила француженку Леолию Жанжан, 116-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Ее следующей соперницей станет полька Катажина Кава, 223-й номер рейтинга WTA.
Пареха стала самой молодой полуфиналисткой на турнирах WTA с 2019 года, когда американка Кори Гауфф в 15-летнем возрасте дошла до этой стадии в австрийском Линце.
Пареха занимает 550-е место в мировом рейтинге, она впервые играет в основной сетке на турнирах WTA.
Турнир в Боготе завершится 6 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
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