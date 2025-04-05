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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Песков заявил, что в Кремле болеют за Овечкина

Песков: в Кремле следят за успехами Овечкина и болеют за него
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Александра Овечкина, который повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, выдающимся хоккеистом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

В Кремле следят за успехами и болеют за российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — сказал Песков.

39-летний Овечкин 5 апреля сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3). На его счету стало 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Овечкин отказался забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота
Спорт
Александр Овечкин

Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярного чемпионата команде осталось еще шесть игр.

В 2017 году, за год до президентских выборов в России, Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, участниками которого стали многие известные спортсмены.

Хоккеист и его жена Анастасия Шубская получили в качестве свадебного подарка от Владимира Путина чайный сервиз.

Песков заявил, что в Кремле болеют за Овечкина
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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Дмитрий Песков
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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