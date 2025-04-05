Песков заявил, что в Кремле болеют за Овечкина
В Кремле следят за успехами и болеют за российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — сказал Песков.
39-летний Овечкин 5 апреля сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3). На его счету стало 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.
Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярного чемпионата команде осталось еще шесть игр.
В 2017 году, за год до президентских выборов в России, Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, участниками которого стали многие известные спортсмены.
Хоккеист и его жена Анастасия Шубская получили в качестве свадебного подарка от Владимира Путина чайный сервиз.
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