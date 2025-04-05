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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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«Матч ТВ» узнал, что Овечкин настоял на допуске российских СМИ на матчи

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Ранее сообщалось, что НХЛ ввела негласный запрет на аккредитацию российских журналистов на матчи «Вашингтона» в апреле. Овечкин стал инициатором письма комиссару НХЛ, чтобы нескольких журналистов пустили на игры
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин настоял на допуске журналистов из России на матчи своего клуба, во время которых он может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее на этой неделе журналистка Дарья Тубольцева сообщила, что не смогла получить аккредитацию на игру «Вашингтона» из-за негласного запрета НХЛ аккредитовывать российских журналистов на матчи клуба в апреле. При этом заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига не дает аккредитации российским СМИ с марта 2022 года.

«Матч ТВ» узнал, что Овечкин настоял на допуске российских СМИ на матчи
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По данным «Матч ТВ», узнав об этом, Овечкин обратился в «Вашингтон» и стал инициатором письма комиссару НХЛ Гэри Беттмэну, чтобы нескольких журналистов на его матчи все-таки пустили.

В результате 5 апреля на игре против «Чикаго Блэкхокс» (5:3) работал корреспондент «Матч ТВ». Овечкин оформил дубль и повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894).

Следующий матч «Кэпиталз» проведут 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс» — начало в 19:30 мск.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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