«Матч ТВ» узнал, что Овечкин настоял на допуске российских СМИ на матчи
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин настоял на допуске журналистов из России на матчи своего клуба, во время которых он может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Ранее на этой неделе журналистка Дарья Тубольцева сообщила, что не смогла получить аккредитацию на игру «Вашингтона» из-за негласного запрета НХЛ аккредитовывать российских журналистов на матчи клуба в апреле. При этом заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига не дает аккредитации российским СМИ с марта 2022 года.
По данным «Матч ТВ», узнав об этом, Овечкин обратился в «Вашингтон» и стал инициатором письма комиссару НХЛ Гэри Беттмэну, чтобы нескольких журналистов на его матчи все-таки пустили.
В результате 5 апреля на игре против «Чикаго Блэкхокс» (5:3) работал корреспондент «Матч ТВ». Овечкин оформил дубль и повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894).
Следующий матч «Кэпиталз» проведут 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс» — начало в 19:30 мск.
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