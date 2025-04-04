В НХЛ сравнили подготовку к рекорду Овечкина с финалом Кубка Стэнли
НХЛ в преддверии снайперского рекорда российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина увеличивает количество съемочных групп на матчах с его участием. Об этом рассказал президент НХЛ по контенту, освещению мероприятий и продакшену Стив Майер, которого цитирует сайт лиги.
39-летнему Овечкину осталось три шайбы до установления рекорда НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На данный момент на его счету 892 шайбы, у рекордсмена по голам Уэйна Гретцки — 894.
«Мы относимся к каждой игре, в которой он участвует, как к игре плей-офф. Мы привезли съемочные группы отовсюду. Эти команды делают все шоу с полным доступом для зрителя. Мы вешаем на всех микрофоны, используем дополнительные камеры. Приезжают журналисты из различных СМИ. Люди относятся к этому почти как к финальной игре Кубка Стэнли», — рассказал Майер.
«Вашингтону» в нынешнем регулярном чемпионате осталось провести еще семь матчей. Следующая игра пройдет в ночь на 5 апреля против «Чикаго Блэкхокс».
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и сам Гретцки теперь будут ездить на каждую игру «Вашингтона» до установления рекорда.
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