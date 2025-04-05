Действующий чемпион КХЛ второй сезон подряд вылетел на старте плей-офф
Магнитогорский «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, в гостях проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:3 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ и вылетел из турнира.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Гуляев (27-я минута) и Наиль Якупов (28, 35). У проигравших отличились Дмитрий Силантьев (45) и Данила Юров (52).
Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Авангарда». Омский клуб третьим вышел в 1/4 финала, ранее это сделали московский «Спартак» и ярославский «Локомотив».
В прошлом сезоне действующий чемпион также вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, когда ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву». Из действующих чемпионов также на старте плей-офф вылетали уфимский «Салават Юлаев» (2011/12), московское «Динамо» (2013/14) и казанский «Ак Барс» (2018/19).
В регулярном чемпионате «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» — шестое. В очных встречах в «регулярке» команды одержали по три победы. Последний раз в плей-офф «Металлург» и «Авангард» встречались в 2023 году, тогда в серии 1/4 финала омичи выиграли в четырех матчах.
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