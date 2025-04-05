Игорь Ларионов покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Торпедо»

В нынешнем сезоне нижегородцы заняли восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах проиграли «Локомотиву»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», покинул пост главного тренера «Торпедо». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба КХЛ.

Контракт был расторгнут по обоюдному решению сторон.

В нынешнем сезоне «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах проиграло ярославскому «Локомотиву».

Соглашение 64-летнего Ларионова действовало еще два года.

Ларионов возглавил «Торпедо» в 2022 году, под его руководством тот регулярный чемпионат стал самым успешным для клуба в истории КХЛ (четвертое место в Западной конференции), также команда дошла до 1/4 финала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне нижегородцы заняли седьмое место в Западной конференции и проиграли в первом раунде плей-офф петербургскому СКА в пяти матчах.

Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». В 2008 году Ларионова ввели в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы в Торонто.

После завершения карьеры игрока Ларионов занимал должность директора по спортивным операциям петербургского СКА, а затем занялся агентской деятельностью. В июне 2020 года был назначен главным тренером молодежной сборной России. В сезоне 2020/21 Ларионов дважды исполнял обязанности главного тренера сборной России на этапах Евротура в Финляндии и Швеции.