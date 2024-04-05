Касаткина победила румынку Кристиан и вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне

Первая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне

Дарья Касаткина в 1/4 финала победила в трех сетах румынку Жаклин Кристиан. За выход в финал она теперь поспорит с американкой Джессикой Пегулой или Викторией Азаренко из Белоруссии

Дарья Касаткина (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в американском Чарльстоне.

В 1/4 финала 26-летняя Касаткина, посеянная на турнире под четвертым номером, победила румынку Жаклин Кристиан, 83-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Касаткиной будет победительница пары Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Касаткина занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере.

Турнир в Чарльстоне завершится 7 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.