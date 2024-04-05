Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Летом 2023 года Бронни Джеймс перенес остановку сердца во время тренировки, но в итоге врачи разрешили ему продолжать карьеру. Первый год в NCAA Бронни провел в составе Южно-Калифорнийского университета

Бронни Джеймс (Фото: David Becker / Getty Images)

Бронни Джеймс, сын четырехкратного чемпион НБА Леброна Джеймса, выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года. Об этом 19-летний баскетболист сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«У меня был год с некоторыми взлетами и падениями, но все это способствовало моему росту как мужчины, студента и спортсмена. Я принял решение заявиться на драфт НБА, сохраняя при этом право играть в NCAA. Спасибо Южно-Калифорнийскому университету (USC) за потрясающий год первокурсника», — написал Бронни Джеймс.

В нынешнем сезоне Бронни провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за USC 25 матчей, набирая в среднем 4,8 очка, делая 2,8 подбора и 2,1 передачи.

В июле 2023 года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки, несколько дней он провел в больнице. Позднее Бронни перенес операцию по устранению врожденного порока сердца.

Драфт НБА пройдет 26–27 июня.

39-летний Леброн Джеймс, выступающий сейчас за «Лос-Анджелес Лейкерс», ранее неоднократно говорил, что мечтает сыграть с сыном в одной команде в НБА.

Леброн Джеймс считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012).