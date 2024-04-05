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Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Сын Леброна Джеймса Бронни выставил свою кандидатуру на драфт НБА
Летом 2023 года Бронни Джеймс перенес остановку сердца во время тренировки, но в итоге врачи разрешили ему продолжать карьеру. Первый год в NCAA Бронни провел в составе Южно-Калифорнийского университета
Бронни Джеймс
Бронни Джеймс (Фото: David Becker / Getty Images)

Бронни Джеймс, сын четырехкратного чемпион НБА Леброна Джеймса, выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года. Об этом 19-летний баскетболист сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«У меня был год с некоторыми взлетами и падениями, но все это способствовало моему росту как мужчины, студента и спортсмена. Я принял решение заявиться на драфт НБА, сохраняя при этом право играть в NCAA. Спасибо Южно-Калифорнийскому университету (USC) за потрясающий год первокурсника», — написал Бронни Джеймс.

Российский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА
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Фото:Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Владислава Голдина

В нынешнем сезоне Бронни провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за USC 25 матчей, набирая в среднем 4,8 очка, делая 2,8 подбора и 2,1 передачи.

В июле 2023 года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки, несколько дней он провел в больнице. Позднее Бронни перенес операцию по устранению врожденного порока сердца.

Драфт НБА пройдет 26–27 июня.

39-летний Леброн Джеймс, выступающий сейчас за «Лос-Анджелес Лейкерс», ранее неоднократно говорил, что мечтает сыграть с сыном в одной команде в НБА.

Леброн Джеймс считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012).

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Леброн Джеймс
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