Дасаев отказался назвать Акинфеева вратарем мирового уровня

Ринат Дасаев: Не сказал бы, что у Игоря Акинфеева сильно мировой уровень

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР назвал капитана ЦСКА сильнейшим российским голкипером, но не включил его в число лучших в мире

Игорь Акинфеев (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев не считает капитана ЦСКА Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей в мире. Об этом он заявил Sports.ru.

«Сейчас [лучший вратарь России] — Игорь Акинфеев. Я с ним работал и в сборной Москвы два года, и в сборной России», — сказал Дасаев.

На вопрос, мировой ли уровень Акинфеева, Дасаев ответил: «Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой — это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими».

Дасаеву 66 лет, он серебряный призер Евро-1988, бронзовый призер Олимпиады-1980, включен в список «ФИФА 100», обладатель приза «Лучший вратарь мира» (1988 год).

Акинфеев — бронзовый призер Евро-2008, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года. Всю свою карьеру голкипер провел в ЦСКА.