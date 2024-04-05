Дасаев отказался назвать Акинфеева вратарем мирового уровня
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев не считает капитана ЦСКА Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей в мире. Об этом он заявил Sports.ru.
«Сейчас [лучший вратарь России] — Игорь Акинфеев. Я с ним работал и в сборной Москвы два года, и в сборной России», — сказал Дасаев.
На вопрос, мировой ли уровень Акинфеева, Дасаев ответил: «Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой — это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими».
Дасаеву 66 лет, он серебряный призер Евро-1988, бронзовый призер Олимпиады-1980, включен в список «ФИФА 100», обладатель приза «Лучший вратарь мира» (1988 год).
Акинфеев — бронзовый призер Евро-2008, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года. Всю свою карьеру голкипер провел в ЦСКА.
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