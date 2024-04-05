 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дасаев отказался назвать Акинфеева вратарем мирового уровня

Ринат Дасаев: Не сказал бы, что у Игоря Акинфеева сильно мировой уровень
Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР назвал капитана ЦСКА сильнейшим российским голкипером, но не включил его в число лучших в мире
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев не считает капитана ЦСКА Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей в мире. Об этом он заявил Sports.ru.

«Сейчас [лучший вратарь России] — Игорь Акинфеев. Я с ним работал и в сборной Москвы два года, и в сборной России», — сказал Дасаев.

На вопрос, мировой ли уровень Акинфеева, Дасаев ответил: «Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой — это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими».

Акинфеев рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Спорт
Игорь Акинфеев

Дасаеву 66 лет, он серебряный призер Евро-1988, бронзовый призер Олимпиады-1980, включен в список «ФИФА 100», обладатель приза «Лучший вратарь мира» (1988 год).

Акинфеев — бронзовый призер Евро-2008, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года. Всю свою карьеру голкипер провел в ЦСКА.

Российский гонщик "Формулы-1" рассказал как добился снятия санкций

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

Крупнейшего производителя вина в России изъяли в собственность государства

Илон Маск прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Полиция обыскала квартиру преступника, напавшего на губернатора Чибиса

В Москве оштрафовали водителя, перевозившего льва. Видео

Восемь человек пострадало в Ростовской области из-за взрыва дрона

Названы официальные цены на автомобили бренда Solaris

На графике нефти сформировался «золотой крест». Что это значит?
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Игорь Акинфеев ФК ЦСКА
Игорь Акинфеев фото

Игорь Акинфеев

спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года
Материалы по теме
Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов»
Спорт
Акинфеев заявил, что ему «дико неудобны» сравнения с Яшиным и Дасаевым
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 16:46
Появилось видео с места прорыва дамбы в Орске Общество, 21:12
Минюст включил писателя Михаила Веллера в реестр иноагентов Политика, 21:05
Глава Гагаузии допустила независимость автономии Политика, 20:59
В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения Общество, 20:53
Первая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне Спорт, 20:50
Суд не стал арестовывать замглавы разработчика «Леонардо» Бизнес, 20:40
В Орске прорвало дамбу Общество, 20:37
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Севастополе отменили воздушную тревогу Политика, 20:36
МИД России призвал Армению не дать США и Евросоюзу «обмануть себя» Политика, 20:28
Украина продаст Maybach и 20 коллекционных часов Медведчука Политика, 20:24
Сын Леброна Джеймса выставил свою кандидатуру на драфт НБА Спорт, 20:23
Эксперты оценили поток грузов между Москвой и Петербургом после ввода ВСМ Бизнес, 20:22
Дасаев отказался назвать Акинфеева вратарем мирового уровня Спорт, 20:21
Российские борцы греко-римского стиля завоевали две лицензии на ОИ-2024 Спорт, 20:07