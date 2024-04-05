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Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады 2012 года

Российскую бегунью Поистогову лишили серебра Олимпиады 2012 года за допинг
Наказание было вынесено на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории. Екатерина Гулиева (Поистогова) дисквалифицирована до 27 марта 2026 года
Екатерина Гулиева
Екатерина Гулиева (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские бегуны Екатерина Гулиева (в девичестве — Завьялова, в первом браке — Поистогова) и Николай Чавкин дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Наказания были вынесены на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Срок отстранения 33-летней Гулиевой — с 28 марта 2024-го по 27 марта 2026 года, с зачетом двухлетнего срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в 2015–2017 годах в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Все ее результаты, достигнутые с 17 июля 2012-го по 20 октября 2014 года, аннулируются. В эти сроки попадает ее серебро на дистанции 800 м на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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Гулиева была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Тогда она получила двухлетнюю дисквалификацию, но CAS постановил сохранить ее серебряную медаль Олимпиады-2012. В Лондоне, где спортсменка выступала под фамилией Поистогова, она была третьей, но поднялась на вторую строчку после дисквалификации за допинг россиянки Марии Савиновой.

Спортсменка в 2019 году вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева и взяла его фамилию, с 2021-го она выступает за сборную Турции.

Срок дисквалификации 39-летнего Чавкина, который специализировался в беге на 3000 м с препятствиями, — с 28 марта 2024-го по 27 сентября 2026 года. Все его результаты, достигнутые с 4 июля 2012-го по 3 января 2015 года, аннулируются.

База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции, после чего передало информацию спортивным федерациям. В феврале WADA сообщило о 241 приговоре российским спортсменам из базы Родченкова.

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Иван Витченко Иван Витченко
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