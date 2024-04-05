Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады 2012 года

Наказание было вынесено на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории. Екатерина Гулиева (Поистогова) дисквалифицирована до 27 марта 2026 года

Екатерина Гулиева (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские бегуны Екатерина Гулиева (в девичестве — Завьялова, в первом браке — Поистогова) и Николай Чавкин дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Наказания были вынесены на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Срок отстранения 33-летней Гулиевой — с 28 марта 2024-го по 27 марта 2026 года, с зачетом двухлетнего срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в 2015–2017 годах в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Все ее результаты, достигнутые с 17 июля 2012-го по 20 октября 2014 года, аннулируются. В эти сроки попадает ее серебро на дистанции 800 м на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Гулиева была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Тогда она получила двухлетнюю дисквалификацию, но CAS постановил сохранить ее серебряную медаль Олимпиады-2012. В Лондоне, где спортсменка выступала под фамилией Поистогова, она была третьей, но поднялась на вторую строчку после дисквалификации за допинг россиянки Марии Савиновой.

Спортсменка в 2019 году вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева и взяла его фамилию, с 2021-го она выступает за сборную Турции.

Срок дисквалификации 39-летнего Чавкина, который специализировался в беге на 3000 м с препятствиями, — с 28 марта 2024-го по 27 сентября 2026 года. Все его результаты, достигнутые с 4 июля 2012-го по 3 января 2015 года, аннулируются.

База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции, после чего передало информацию спортивным федерациям. В феврале WADA сообщило о 241 приговоре российским спортсменам из базы Родченкова.