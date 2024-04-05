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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Журова назвала российских теннисистов «вынужденными иноагентами»

Светлана Журова: российские теннисисты — вынужденные иноагенты
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые поедут на Игры-2024 в нейтральном статусе, «командой иноагентов». По словам олимпийской чемпионки Журовой, у теннисистов есть оправдание
Светлана Журова
Светлана Журова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российские теннисисты являются «вынужденными иноагентами» из-за особенностей их вида спорта, заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее 5 апреля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются выступить на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, ведь «они большую часть времени живут и зарабатывают за рубежом, и при этом осуждают политику своей страны».

«Я не могу дать такие жесткие оценки спортсменам. У них есть оправдание в этой ситуации. Наши теннисисты — вынужденные иноагенты. Если учитывать, что они живут за рубежом, получают финансирование из‑за рубежа и т.д.» — сказала Журова.

Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов на ОИ-2024
Спорт
Станислав Поздняков

Журова считает, что теннисистам можно было бы высказывать претензии, если бы они финансировались государством. «Тогда мы бы могли предъявить претензию: «А что это вы еще получаете деньги с Запада?». Но теннисисты и их вид спорта — заложники этой ситуации. Он так выстроен», — отметила олимпийская чемпионка.

Депутат добавила, что не слышала, чтобы российские теннисисты плохо высказывались о своей стране. «Вот когда они начнут это делать в интервью, что‑то говорить, тогда, наверное, будут подпадать под иноагентов, как наши звезды, которые уехали. Но пока я от них не слышала ничего плохого в адрес России», — заключила Журова.

Международная федерация тенниса (ITF) сообщала, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе. Кто именно сможет поехать в Париж, официально пока не объявлялось. Никто из российских теннисистов не говорил о нежелании играть на Олимпиаде.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Светлана Журова Станислав Поздняков Олимпиада-2024
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