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«Зенит» оспорил гол Угальде в матче со «Спартаком» в Кубке России

«Зенит» оспорил в ЭСК РФС гол Угальде в матче со «Спартаком» в Кубке России
Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, посчитав, что перед голом Манфреда Угальде нападающий «Спартака» Александр Соболев сыграл рукой
Игроки &laquo;Спартака&raquo;
Игроки «Спартака» (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой рассмотреть эпизод с голом нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в матче Кубка России. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в службе коммуникаций РФС.

В петербургском клубе оспаривают решение арбитра засчитать гол, несмотря на игру рукой Александра Соболева при скидке на Угальде.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

В первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Игра состоялась 3 апреля.

Угальде забил гол на 12-й минуте матча.

Ответная игра состоится в период с 16 по 18 апреля в Санкт-Петербурге.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» расположился на шестой строчке с 32 очками.

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