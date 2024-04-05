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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Даниил Медведев ответил Винер на слова о «россиянах-бомжах» на Олимпиаде

Медведев о словах Винер о «россиянах-бомжах» на ОИ: имею право быть несогласным
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Первая ракетка России заявил, что имеет право быть несогласным с мнением главы Всероссийской федерации художественной гимнастики. По словам теннисиста, он с удовольствием поедет на Олимпийские игры
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Elsa / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не согласился с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же как я имею право быть с ним несогласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

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Винер 26 марта заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, он является первой ракеткой России.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе.

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теннис Олимпиада-2024 Даниил Медведев Ирина Винер
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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