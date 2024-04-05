Медведев о словах Винер о «россиянах-бомжах» на ОИ: имею право быть несогласным

Даниил Медведев ответил Винер на слова о «россиянах-бомжах» на Олимпиаде

Первая ракетка России заявил, что имеет право быть несогласным с мнением главы Всероссийской федерации художественной гимнастики. По словам теннисиста, он с удовольствием поедет на Олимпийские игры

Даниил Медведев (Фото: Elsa / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не согласился с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же как я имею право быть с ним несогласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Винер 26 марта заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, он является первой ракеткой России.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе.