Никита Мазепин оценил шансы на возвращение в «Формулу-1»
Российский гонщик Никита Мазепин считает возможным свое возвращение, но сделать это будет «не так просто». Об этом гонщик заявил в интервью «РБК Спорт».
Мазепин выступал в «Формуле-1» в 2021 году за Haas. За несколько дней до старта сезона-2022 американская команда в одностороннем порядке разорвала контракт с пилотом.
«Конечно, после решения суда (суд ЕС постановил снять санкции с гонщика. — «РБК Спорт») шансы резко возросли, — поделился мнением Никита Мазепин. — Но вернуться в «Формулу-1» не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться еще сложнее.
«Но, когда мы только начали судиться, в успех практически никто не верил. Поэтому, как бы сейчас абсурдно и смешно ни звучало, я верю, что мое возвращение в «Формулу-1» возможно», — добавил он.
По словам 25-летнего российского гонщика, для начала нужно добиться имплементации решения суда. «Это не так просто, как кажется. У нас есть прошлогодний опыт, когда мы получили обеспечительные меры и я должен был получить возможность въезда в страны ЕС для выступления. Но, к сожалению, мне получилось въехать только по национальной визе в Италию на медицинское обследование».
«И конечно, после такого кейса было тяжело общаться с кем-то из команд. Гонщик нужен во всех странах присутствия «Формулы-1» или других серий, — добавил он. — А если ты можешь въехать только в Италию, то о чем может идти речь».
В сезоне-2021 Никита Мазепин занял последнее место в личном зачете. Он, как и его партнер по команде Мик Шумахер, не набрал ни одного очка. Haas в результате занял последнее место в Кубке конструкторов. Слабое выступление команды связано с тем, что весь сезон пилоты выступали на старом болиде.
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