Саудовская Аравия запустила новую боксерскую лигу с UFC и WWE

Название новой лиги пока не сообщается, проект будут реализовывать глава UFC Дэйна Уайт и президент WWE Ник Хан

Дэйна Уайт (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о создании нового боксерского промоушена с участием Sela, дочерней компании Суверенного фонда королевства, и TKO Group, которая объединяет UFC и крупнейший рестлинг-промоушен WWE. Об этом пишет ESPN.

Название новой лиги не сообщается, первый турнир она проведет в 2026 году.

Аль аш-Шейх заявил, что у него с Уайтом «одинаковые взгляды» и он верит, что новая лига «за короткое время сокрушит всех».

Уайт заявил, что формат всем известен — «лучший бьется с лучшим» и в таком случае не нужны еще дополнительные «три буквы», чтобы обозначить, какой ты чемпион.

В боксе доминирующими организациями являются WBC, WBA, WBO и IBF, в каждой из которых могут быть свои чемпионы мира во всех 17 весовых категориях.

Аль аш-Шейх уже организовал несколько громких боксерских шоу с поединками Тайсон Фьюри — Александр Усик и Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев.