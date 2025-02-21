Как арабские шейхи спасли бокс и реализовали мечты фанатов

В последние годы в Эр-Рияде прошло множество грандиозных боксерских событий. Как арабские шейхи изменили этот вид спорта — в материале «РБК Спорт»

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

В последние годы Саудовская Аравия стала настоящим эпицентром бокса, возрождая интерес к этому виду спорта.

Самые крупные поединки

Во втором десятилетии XXI века боксерская общественность говорила об упадке интереса к боксу на фоне роста фанатской базы ММА. Глава UFC Дэйна Уайт отмечал, что бокс теряет публику из-за отсутствия крупных боев, в то время как его организация предоставляет зрителям такие супербои, как Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс — Даниэл Кормье и др.

И он был прав. Боксерские организации требовали от звезд обязательной защиты титула в ущерб проведению интересного боя, делая все, чтобы не потерять непобедимых спортсменов. Промоутеры тоже не хотели рисковать своими звездами ради проведения громких боев с боксерами из конкурирующих организаций, ведь в случае поражения они могли потерять клиента, который приносит им немало денег.

К примеру, ожидаемый бой Флойда Мэйвезера против Мэнни Пакьяо состоялся уже на заре карьеры боксеров. К тому моменту они готовились к выходу на пенсию, а Мэйвезер обзавелся собственной промоутерской компанией, предложив сопернику рекордною сумму — порядка $150 млн. Сам же Мейвезер, который также являлся организатором, получил за «бой века» порядка $200 млн. К примеру, до этого боя рекордный гонорар составлял $80 млн, который Мэйвезер получил за поединок с Канело Альваресом.

«Бой века» в итоге получился очень скучным, поскольку боксеры уже были в шаге от выхода на пенсию и сам результат отошел для них на второй план.

Из-за решений промоуторский организаций не рисковать своими звездами зрители не увидели многих супербоев, среди которых, к примеру, британское противостояние Тайсон Фьюри — Антони Джошуа. По этой же причине долгое время представлялось невозможным проведение боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Фьюри с Бетербиевым являются клиентами Top Rank, а Джошуа и Бивол — Matchroom Boxing, главного конкурента именитой американской компании. Главные звезды Top Rank и Matchroom Boxing очень редко встречались на ринге.

Ситуацию пытался изменить немецкий промоутер Кале Заурланд (Saurland Event) и американец Ричард Шафер, создав в 2017-м ежегодный турнир под названием Всемирная боксёрская суперсерия с призовым фондом в $50 млн, в которой должны были выступить чемпионы всех организаций. Однако после 2020 года турнир не проводился из-за отсутствия интереса со стороны ведущих промоутеров.

Как саудовцы помирили врагов

На фоне критики со стороны правозащитных организаций и СМИ после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, вторжения в Йемен, преследования политических оппонентов и представителей секс-меньшинств власти Саудовской Аравии начали реализовывать план улучшения имиджа королевства через спорт и культуру. Бокс наравне с ММА (UFC), футболом, теннисом, «Формулой-1» и гольфом стал одним из тех видов, где саудовцы хотели играть значимую роль.

Идеологом прихода вложений средств национального фонда благосостояния Саудовской Арвии в бокс стал председатель генерального управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который является фанатом этого вида спорта. В 2024 году он приобрел легендарный боксерский журнал The Ring.

Первым делом Турки подписал партнерские соглашения с Matchroom Boxing под руководством Эдди Хирна и потоковым сервисом DAZN Леонида Блаватника, который называют спортивным Netflix.

У DAZN на тот момент были контракты с множеством звезд, вколючая Канело Альвареса и Геннадия Головина. Именно DAZN сделал Канело самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Главной же звездой Эдди Хирна был Энтони Джошуа, считавшийся на тот момент лучшим тяжеловесом. В результате в 2019 году в Эр-Рияде был проведен реванш Джошуа — Энди Руисом, в который саудиты вложили немыслимые, как тогда казалось, $100 млн.

Позднее Турки предложил $200 Хирну и Бобу Аруму из Top Rank за проведение боя ведущих боксеров двух компаний — Джошуа против Тайсона Фьюри. Но поединок так и не состоялся.

Однако именно Турки удалось заставить Арума и Хирна зарыть топор войны и начать работать вместе над организацией супербоев. Благодаря этому стали возможны многие поединки, среди которых Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, Терренс Крофорд — Спенс. Хорошие отношения с Арумом и Хирном помогли организовать бои Александр Усик — Тайсон Фьюри. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну, Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Все эти поединки, как и реванш Бетербиева и Бивола были бы невозможны, если бы не финансирование саудовцев.

Гонорары боксеров достигли беспрецедентных высот. Примером этой тенденции является бой блогера Джейка Пола против Майка Тайсона, который прошел в ноябре 2024-го года. По словам блогера, он заработал $40 млн.

Также стоит отметить. что за гонорары Бетербиева и Бивола за второй бой увеличатся с $10 млн до $20 млн. Ранее ни один российский боксер не получал за бой более $10 млн.

А мексиканцу Канело Альваресу саудовцы предложили одну из самых выгодных сделок в истории бокса. У мексиканца запланировано четыре боя. Если каждый из них продлится полных 12 раундов, то он заработает примерно $100 млн за бой. Первый поединок Канело проведет в мае 2025 года против чемпиона IBF Уильяма Скалла, а в сентябре последует долгожданное противостояние с Теренсом Кроуфордом. Последние два боя запланированы на февраль и октябрь 2026 года в Эр-Рияде.

В топ-10 боев с самыми высокими гонорарами в истории спорта пять мест занимают поединки с саудовскими участием. В топ-3 находится бой Фьюри — Усик, где боксеры заработали не менее $50 млн каждый. Выше по гонорарам стоят только легендарные бои Мэйвезер — Пакьяо и Мэйвезер — Макгрегор.

Снижение цен на трансляции

Приход саудовцев в бокс также повлиял на контракты с трансляциями. В октябре 2024 года DAZN подписала многолетний контракт с Riyadh Season, по условиям которого спортивная платформа стала официальным эксклюзивным вещателем, но большинство крупных платных просмотров (PPV) за последний год также транслировались на Sky Sports и TNT Sports в Великобритании, а также на ESPN+ в США.

До осени 2024-го года цены на трансляции были относительно умеренными. Например, в Великобритании на трансляции первого боя Фьюри и Усика была установлена сумма £23,99 для подписчиков DAZN, для клиентов Sky — £24,95, а для зрителей TNT — £24,99.

При этом в США подписка на ESPN+ и DAZN составила $69,99. Это побудило Турки Аль аш-Шейхаи в сентябре настаивать на снижении цен в Северной Америке.

«Я мечтаю о PPV по хорошей цене, чтобы порадовать фанатов и подписаться на него, а также заставить их смотреть его легально. Обычно, когда я вижу высокую цену за PPV, многие люди идут и смотрят бой нелегально, и это вредно для бокса и платформы», — сказал Аль ан-Шейх.

Talksport сообщил, что 20 млн зрителей нелегально смотрели первый бой Фьюри — Усик, из-за чего владельцы телевизионных прав упустили примерно в £95 млн. Предположительно, из этих зрителей 18% смотрели нелегально из Великобритании, а в США — 25%.

Уже через несколько недель после слов Аль аш-Шейха стоимость трансляции боя Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа, которые дрались 21 сентября, обошлась в £19,99 в Великобритании и $19,99 — в США.

В 2025 саудовцы приобрели порядка 5% DAZN за $1 млрд, благодаря чему смогут влиять на цены трансляций. Около половины средств будет вложено в совместное предприятие компаний, которое займется трансляцией спортивных мероприятий на Ближнем Востоке. В Surj рассказали, что речь идет о проекте DAZN MENA.

Создание новой боксерской лиги стоимостью $5 млрд

Благодаря таким промоутерам, как Турки Аль аш-Шейх, в азиатском регионе и по всему миру наблюдаются новые форматы турниров. Например, Турки Аль Аш-Шейх в ноябре рассказал, что выкупил журнал The Ring Magazine, который с 1989 года формирует официальный рейтинг Pound-for-Pound (лучших боксеров вне зависимости от весовой категории).

Турки Аль аш-Шейх — саудовский советник при королевской канцелярии в ранге министра и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии с 27 декабря 2018 года. Он занимал множество спортивных должностей, в том числе должность президента Союза арабских футбольных ассоциаций.

В июне 2024-го года Reuters сообщил, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами бокса о создании лиги. По данным источника издания, несколько ведущих промоутеров, включая Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions, вовлечены в переговоры, которые могут привести к сделке, оценивающей новый проект в $4-5 млрд. Это может привести к пересмотру конкурентной среды в этом виде спорта. Отмечалось, что Турки выступал одним из инициаторов идеи.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин признался, что открыт для предложений вернуться на ринг после предложения боксерской лиги, которую поддерживает Саудовской Аравией.

«Был бы я заинтересован в интересном предложении, да, у нас здесь большой интерес», — сказал Головкин агентству Reuters. «Я бы сказал, никогда не говори никогда. Посмотрим. Я чувствую себя очень комфортно на своей позиции, я нахожусь на пике своей формы, и я бы сказал, что если что-то произойдет, мы рассмотрим это».

Проблемы для будущего бокса в США

Согласно данным опроса Gallup в 2017-м году, среди популярных у американцев видов спорта бокс занял восьмое место с 1%, наряду с гольфом, волейболом, гимнастикой, мотокроссом, фигурным катанием на льду и родео.

Бокс является второстепенным видом спорта в США для всех, за исключением нескольких дней в году, когда происходят крупные бои, которые привлекают внимание публики. При этом, несмотря на громкие поединки в 2023 году, они не привели промоутеров к прибыли, высоким телевизионным рейтингам или популярности спорта.

Но если новая тенденция поединков в Саудовской Аравии сохранится, то она потенциально может повлиять на оставшийся интерес к этому виду спорта в США. Бокс там «держался» на громких поединках, которые проводились в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Нью-Йорке. Отсутствие крупных поединков в стране может окончательно разочаровать американцев в боксе.

Разница во времени может также негативно сказаться на интересе жителей США. Между Эр-Риядом и Нью-Йорком она составляет восемь часов, а с Лос-Анджелесом — 11 часов. Поэтому, все знаковые события, которые состоятся в Саудовской Аравии, будут проходить в середине дня в субботу. А это не лучшее время для знаковвых трансляций в США.