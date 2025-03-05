«Динамо»: Тюкавин приехал в Мюнхен, где его прооперируют 6 марта

Лидера «Динамо» после разрыва «крестов» прооперируют в Мюнхене 6 марта

Константин Тюкавин травмировал колено 2 марта в матче с «Ростовом» и пропустит около полугода. В среду форвард с главврачом «Динамо» прилетели в Германию на операцию

Константин Тюкавин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Нападающий московского «Динамо» Констанин Тюкавин прибыл в Мюнхен, где в четверг, 6 марта, ему прооперируют травмированное колено, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе клуба.

Футболист приехал в Германию с главным врачом «Динамо» Александром Родионовым.

Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче с «Ростовом» 2 марта (1:1).

Восстановление 22-летнего футболиста после операции займет около полугода.

Тюкавин по итогам сезона 2023/24 был признан РФС лучшим футболистом России. В этом сезоне Тюкавин забил восемь мячей в 22 матчах.