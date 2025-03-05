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Тренер сборной назвал страны, где российским гребцам «не рады»

Тренер сборной Шамшурин: Чехия и Германия не рады российским гребцам
Чехия не допустила российских каноистов и байдарочников к чемпионату Европы. Тренер сборной Шамшурин сказал, что против россиян выступает также Германия, а в Италии, напротив, сообщили, что будут рады россиянам на ЧМ
Кирилл Шамшурин
Кирилл Шамшурин (Фото: EPA / ТАСС)

Против участия российских каноистов и байдарочников в международных соревнованиях выступают в Чехии и Германии, были сомнения и по допуску на турниры в Румынии, сообщил Vseprosport главный тренер сборной России Кирилл Шамшурин.

Ранее в среду в Федерации каноэ России сообщили, что россияне не смогут выступить на июньском чемпионате Европы в Чехии из-за отказа принимающей стороны, у которой было такое право по регламенту участия нейтральных спортсменов.

«Чехия и Германия не рады нам. Это политическое решение руководства страны, международная федерация в данном случае не могла уже повлиять на Чехию», — сказал Шамшурин.

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По его словам, у сборной «были сомнения еще по Румынии», но она в итоге допустила россиян к юношеским и молодежным турнирам, а вот с Италией, которая примет чемпионат мира в августе, «проблем нет».

«Итальянцы уже прислали нам сообщение, что рады приветствовать спортсменов из России, хотя до соревнований еще далеко», — добавил тренер.

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Анна Сатдинова
байдарка каноэ Чехия Румыния Германия
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