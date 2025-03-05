Чехия отказалась пускать российских гребцов на чемпионат Европы

Чехия не пустила российских каноистов и байдарочников на чемпионат Европы

Турнир пройдет в июне в Рачице. В Федерации каноэ России сообщили, что допуск на остальные соревнования спортсменам подтвердили, а Чехия по регламенту имела право отказать нейтральным спортсменам

Российский каноист Захар Петров (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские каноисты и байдарочники не смогут выступить на чемпионате Европы в чешском Рачице по решению организаторов, сообщила «Матч ТВ» генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

Турнир пройдет с 19 по 22 июня.

Исхакова заявила, что в регламенте по нейтральным спортсменам сразу было указано, что принимающая сторона может оценить, готова ли она принять таких спортсменов или у нее в приоритете «безопасность».

«В некоторых ситуациях это решает оргкомитет, страна или город, есть не сильно пророссийски настроенные страны. Чехия — одна из тех стран, которая против участия наших спортсменов», — сказала генсек федерации.

Исхакова отметила, что россиянам подтвердили допуск на все остальные турниры, включая чемпионат мира в Милане в августе.

В прошлом году чемпионат Европы проходил в Венгрии. Российский каноист Захар Петров взял серебро на 500-метровке, Алексей Коровашков и Иван Штыль — золото в заездах на 200 и 500 метров в каноэ-двойке.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев по биатлону заявил Vseprosport что если международную федерацию (ICF) такое положение дел устраивает, то повлиять на отношение к нейтральным спортсменам сможет только новый президент МОК, которого выберут в марте.

«Нужно лишить чехов права проведения чемпионата Европы», — добавил Васильев.