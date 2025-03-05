«Реал» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:1. Ответный матч состоится 12 марта

Фото: Global Look Press

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико Мадридом» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершилась со счетом 2:1.

В составе «Реала» забитыми мячами отметились Родриго (четвертая минута) и Браим Диас (55). У «Атлетико» отличился Хулиан Альварес (32).

Ответный матч состоится 12 марта.

«Реал» провел свой 500-й матч в Лиге чемпионов, став первым клубом в истории турнира, который достиг этой отметки. Всего на счету мадридской команды 302 победы, 85 ничьих и 113 поражений. Мадридский клуб является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству титулов: «Реал» становился победителем турнира 15 раз.

В параллельном матче лондонский «Арсенал» в гостях разгромил голландский ПСВ со счетом 7:1, а дортмундская «Боруссия» в домашней встрече сыграла вничью с французским «Лиллем» (1:1).

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.