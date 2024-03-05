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СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо»

СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо»
Петербургский клуб выиграл третий матч серии со счетом 5:2
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА обыграл в гостях нижегородское «Торпедо» со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (13-я минута), Степан Фальковский (27), Василий Глотов (33), Александр Кадейкин (46) и Алекс Гальченюк (59). У проигравших отличились Василий Атанасов (41) и Владислав Фирстов (56).

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Фото:ХК «Торпедо»

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу СКА.

Следующий матч состоится 7 марта в Нижнем Новгороде.

Петербургский клуб в регулярном чемпионате занял второе место в Западной конференции, «Торпедо» было седьмым.

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