СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо»
Петербургский СКА обыграл в гостях нижегородское «Торпедо» со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (13-я минута), Степан Фальковский (27), Василий Глотов (33), Александр Кадейкин (46) и Алекс Гальченюк (59). У проигравших отличились Василий Атанасов (41) и Владислав Фирстов (56).
Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу СКА.
Следующий матч состоится 7 марта в Нижнем Новгороде.
Петербургский клуб в регулярном чемпионате занял второе место в Западной конференции, «Торпедо» было седьмым.
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