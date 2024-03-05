Фанаты «Лацио» скандировали фашистские кричалки в баре, где Гитлер основал НСДАП

Фанаты «Лацио» кричали фашистские лозунги в связанной с Гитлером пивной

Около сотни болельщиков «Лацио» накануне матча Лиги чемпионов в «Баварией» скандировали фашистские кричалки в мюнхенской пивной «Хофбройхаус», где Адольф Гитлер основал НСДАП

Болельщики «Лацио» (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Около 100 болельщиков римского «Лацио» накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» собрались в пивном ресторане «Хофбройхаус», где скандировали фашистские кричалки. Об этом сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Фанаты скандировали кричалки, посвященные Бенито Муссолини, а также использовали так называемый римский салют.

Полиция позднее провела рейд в этом заведении, по итогом которого один 18-летний фанат был задержан за демонстрацию фашистского приветствия. Его отпустили под залог.

«Хофбройхаус» известен тем, что 24 февраля 1920 года Адольф Гитлер огласил там «25 пунктов», которая стала официальной программой нацистской партии, и предложил переименовать Немецкую рабочую партию в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Эта дата считается датой образования НСДАП.

Матч «Лацио» против «Баварии» начнется в Мюнхене 23:00 мск. Первая игра завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.