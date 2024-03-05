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Фанаты «Лацио» кричали фашистские лозунги в связанной с Гитлером пивной

Фанаты «Лацио» скандировали фашистские кричалки в баре, где Гитлер основал НСДАП
Около сотни болельщиков «Лацио» накануне матча Лиги чемпионов в «Баварией» скандировали фашистские кричалки в мюнхенской пивной «Хофбройхаус», где Адольф Гитлер основал НСДАП
Болельщики &laquo;Лацио&raquo;
Болельщики «Лацио» (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Около 100 болельщиков римского «Лацио» накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» собрались в пивном ресторане «Хофбройхаус», где скандировали фашистские кричалки. Об этом сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Фанаты скандировали кричалки, посвященные Бенито Муссолини, а также использовали так называемый римский салют.

Полиция позднее провела рейд в этом заведении, по итогом которого один 18-летний фанат был задержан за демонстрацию фашистского приветствия. Его отпустили под залог.

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Игроки &laquo;Лацио&raquo; и &laquo;Баварии&raquo;

«Хофбройхаус» известен тем, что 24 февраля 1920 года Адольф Гитлер огласил там «25 пунктов», которая стала официальной программой нацистской партии, и предложил переименовать Немецкую рабочую партию в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Эта дата считается датой образования НСДАП.

Матч «Лацио» против «Баварии» начнется в Мюнхене 23:00 мск. Первая игра завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Лацио Германия Адольф Гитлер
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