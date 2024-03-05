Экс-первая ракетка мира оценила решение CAS сократить ее дисквалификацию
Бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что с нетерпением ждет возвращения к соревнованиям после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее дисквалификации за допинг.
«Моя вера в этот процесс была проверена скандальными обвинениями, выдвинутыми против меня, а также кажущимися неограниченными ресурсами, которые были направлены против меня. Не могу дождаться возвращения в тур», — цитирует Халеп The Guardian.
Срок дисквалификации Халеп был сокращен с четырех лет до девяти месяцев. Она уже отбыла этот срок (временная дисквалификация началась еще в октябре 2022 года) и может вернуться к соревнованиям.
В CAS посчитали, что Халеп смогла доказать попадание допинга в ее организм через «загрязненную» БАД и ее нарушения антидопинговых правил не были преднамеренными.
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в сентябре 2023-го дисквалифицировало Халеп на четыре года. Она подала апелляцию в CAS.
На счету 32-летней Халеп 24 титула WTA, включая победы на «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдоне (2019). По итогам 2017 и 2018 годов она возглавляла рейтинг WTA.
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