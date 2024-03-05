Экс-первая ракетка мира оценила решение CAS сократить ее дисквалификацию

Халеп о сокращении дисквалификации CAS: не могу дождаться возвращения в тур

Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что с нетерпением ждет возвращения к соревнованиям. CAS ранее сократил срок ее дисквалификации за допинг в пять раз

Симона Халеп (Фото: Scott Barbour / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что с нетерпением ждет возвращения к соревнованиям после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее дисквалификации за допинг.

«Моя вера в этот процесс была проверена скандальными обвинениями, выдвинутыми против меня, а также кажущимися неограниченными ресурсами, которые были направлены против меня. Не могу дождаться возвращения в тур», — цитирует Халеп The Guardian.

Срок дисквалификации Халеп был сокращен с четырех лет до девяти месяцев. Она уже отбыла этот срок (временная дисквалификация началась еще в октябре 2022 года) и может вернуться к соревнованиям.

В CAS посчитали, что Халеп смогла доказать попадание допинга в ее организм через «загрязненную» БАД и ее нарушения антидопинговых правил не были преднамеренными.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в сентябре 2023-го дисквалифицировало Халеп на четыре года. Она подала апелляцию в CAS.

На счету 32-летней Халеп 24 титула WTA, включая победы на «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдоне (2019). По итогам 2017 и 2018 годов она возглавляла рейтинг WTA.