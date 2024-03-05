Дубль Буше принес «Авангарду» третью победу над «Ладой» в серии плей-офф КХЛ

«Авангард» оказался в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Омский клуб выиграл у «Лады» третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 3:1

Игроки «Авангарда» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» в гостях обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (1-я и 46-я минуты) и Валентин Пьянов (21). У проигравших отличился Донат Стальнов (31).

Лучший снайпер регулярного чемпионата Буше первую шайбу забросил на 22-й секунде.

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Авангарда». Следующий матч состоится 7 марта в Тольятти.

«Авангард» в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, «Лада» была седьмой.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне вернулся в КХЛ спустя пять лет. «Лада», двукратный чемпион России, выступала в КХЛ в 2008–2010 и 2014–2018 годах, после чего была исключена из лиги на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели.