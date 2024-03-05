«Металлург» одержал вторую победу над «Амуром» в первом раунде плей-офф КХЛ

«Металлург» выиграл второй матч у «Амура» в первом раунде плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2. Следующий матч состоится 7 марта, магнитогорцы ведут в серии 2–1

Игроки «Металлурга» (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов (13-я минута), Робин Пресс (27) и Роман Канцеров (47). У проигравших отличились Виктор Балдаев (8) и Владислав Барулин (31).

На восьмой минуте форвард «Металлурга» Никита Михайлис не реализовал буллит.

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Металлурга».

Следующая игра пройдет в Хабаровске 7 марта.

«Металлург» в регулярном чемпионате занял первое место в Восточной конференции, «Амур» стал восьмым.