«Металлург» выиграл второй матч у «Амура» в первом раунде плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов (13-я минута), Робин Пресс (27) и Роман Канцеров (47). У проигравших отличились Виктор Балдаев (8) и Владислав Барулин (31).
На восьмой минуте форвард «Металлурга» Никита Михайлис не реализовал буллит.
Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Металлурга».
Следующая игра пройдет в Хабаровске 7 марта.
«Металлург» в регулярном чемпионате занял первое место в Восточной конференции, «Амур» стал восьмым.
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