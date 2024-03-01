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Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дохе

Медведев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Дохе
Встреча против француза Уго Умбера завершилась со счетом 5:7, 3:6
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf / Global look press)

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в полуфинале турнира в Дохе. Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6.

Матч продлился 1 час 50 минут. За это время Медведев выполнил шесть подач на вылет, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил четыре двойные ошибки. На счету Умбера — четыре эйса и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале Умбер, являющийся 18-й ракеткой мира, сыграет с 23-м по силе теннисистом мира из Казахстана Александром Бубликом, вышедшим в финал после дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублева за мат в сторону судьи в самой концовке встречи.

Медведев является четвертой ракеткой мира. На его счету 20 титулов. С момента Олимпиады в Токио россиянин не раз поднимался на первую строчку рейтинга, несколько раз доходил до финалов турниров «Большого шлема» и победил на US Open.

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