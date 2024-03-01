Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дохе
Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в полуфинале турнира в Дохе. Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6.
Матч продлился 1 час 50 минут. За это время Медведев выполнил шесть подач на вылет, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил четыре двойные ошибки. На счету Умбера — четыре эйса и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В финале Умбер, являющийся 18-й ракеткой мира, сыграет с 23-м по силе теннисистом мира из Казахстана Александром Бубликом, вышедшим в финал после дисквалификации пятой ракетки мира из России Андрея Рублева за мат в сторону судьи в самой концовке встречи.
Медведев является четвертой ракеткой мира. На его счету 20 титулов. С момента Олимпиады в Токио россиянин не раз поднимался на первую строчку рейтинга, несколько раз доходил до финалов турниров «Большого шлема» и победил на US Open.
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