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«Зенит» не забил «Спартаку» и не вышел на первое место в РПЛ

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в центральном матче тура чемпионата России
Центральный матч тура завершился нулевой ничьей
Фото: Maksim Konstantinov / Global look press
Фото: Maksim Konstantinov / Global look press

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, «Зенит» не смог догнать лидера чемпионата «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ. У петербургского клуба 37 очков, у краснодарцев — 39. В активе «Спартака» 31 балл — столько же, сколько у «Локомотива», который находится на четвертой строчке.

«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»: до этого матча петербургская команда забивала в 25 матчах РПЛ подряд и в 58 домашних матчах подряд — обе серии были рекордные в истории чемпионата России.

«Зенит» 9 марта сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом» в 20-м туре РПЛ. «Спартак» 10-го числа примет воронежский «Факел» в «Лужниках».

Матч с «Зенитом» пропустил лидер «Спартака» Квинси Промес. Голландец ожидает суда в Дубае после того, как, предположительно, скрылся с места ДТП. В конце февраля его задержала полиция, а потом отпустила под подписку о невыезде.

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ФК Спартак Москва ФК Зенит Российская премьер-лига (РПЛ)
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