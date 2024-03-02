«Зенит» не забил «Спартаку» и не вышел на первое место в РПЛ
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, «Зенит» не смог догнать лидера чемпионата «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ. У петербургского клуба 37 очков, у краснодарцев — 39. В активе «Спартака» 31 балл — столько же, сколько у «Локомотива», который находится на четвертой строчке.
«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»: до этого матча петербургская команда забивала в 25 матчах РПЛ подряд и в 58 домашних матчах подряд — обе серии были рекордные в истории чемпионата России.
«Зенит» 9 марта сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом» в 20-м туре РПЛ. «Спартак» 10-го числа примет воронежский «Факел» в «Лужниках».
Матч с «Зенитом» пропустил лидер «Спартака» Квинси Промес. Голландец ожидает суда в Дубае после того, как, предположительно, скрылся с места ДТП. В конце февраля его задержала полиция, а потом отпустила под подписку о невыезде.
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