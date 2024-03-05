Четырех футболистов из РПЛ вызвали в сборную Сербии на матч с Россией

Четыре футболиста из РПЛ вошли в состав сборной Сербии на матч с Россией

В расширенный состав сборной Сербии из 29 человек вошли Страхиня Эракович («Зенит»), Саша Зделар, Милан Гайич (оба — ЦСКА) и Срджан Бабич («Спартак»)

Срджан Бабич (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Сербский футбольный союз на своем сайте опубликовал расширенный состав национальной команды на ближайшие товарищеские матчи с Россией (21 марта) и Кипром (25 марта).

Всего в списке 29 человек. Среди них четыре игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ) — защитники Страхиня Эракович («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА) и Срджан Бабич («Спартак»), а также полузащитник Саша Зделар (ЦСКА).

Окончательный состав будет объявлен 11 марта.

Матч против сборной России пройдет в Москве на стадионе «Динамо». Эта игра станет для российской сборной первой против команды из Европы с ноября 2021 года.

Гимн России перед игрой исполнит певица Пелагея.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.