Четыре футболиста из РПЛ вошли в состав сборной Сербии на матч с Россией
Сербский футбольный союз на своем сайте опубликовал расширенный состав национальной команды на ближайшие товарищеские матчи с Россией (21 марта) и Кипром (25 марта).
Всего в списке 29 человек. Среди них четыре игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ) — защитники Страхиня Эракович («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА) и Срджан Бабич («Спартак»), а также полузащитник Саша Зделар (ЦСКА).
Окончательный состав будет объявлен 11 марта.
Матч против сборной России пройдет в Москве на стадионе «Динамо». Эта игра станет для российской сборной первой против команды из Европы с ноября 2021 года.
Гимн России перед игрой исполнит певица Пелагея.
Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
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