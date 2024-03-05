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В «Реал Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна на поле после травмы

«Реал Сосьедад»: Захарян будет готов к следующему матчу с «Гранадой»
Российский полузащитник, который из-за повреждения икроножной мышцы не сыграет в матче Лиги чемпионов с ПСЖ, должен восстановиться к следующей встрече в чемпионате Испании, которая пройдет 9 марта
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Российский полузащитник Арсен Захарян, получивший травму, должен восстановиться к следующему матчу чемпионата Испании, сообщили Sport24 в пресс-службе «Реал Сосьедад».

«У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой. Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», — сказал пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.

Захарян не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за микротравмы
Спорт
Арсен Захарян

Накануне стало известно, что Захарян из-за небольшой травмы пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 9 марта в гостях сыграет с «Гранадой».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года из московского «Динамо». За испанский клуб 20-летний полузащитник сборной России сыграл 30 матчей и отметился одной голевой передачей.

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Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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