В «Реал Сосьедад» назвали сроки возвращения Захаряна на поле после травмы
Российский полузащитник Арсен Захарян, получивший травму, должен восстановиться к следующему матчу чемпионата Испании, сообщили Sport24 в пресс-службе «Реал Сосьедад».
«У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой. Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», — сказал пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.
Накануне стало известно, что Захарян из-за небольшой травмы пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне.
В следующем туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 9 марта в гостях сыграет с «Гранадой».
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года из московского «Динамо». За испанский клуб 20-летний полузащитник сборной России сыграл 30 матчей и отметился одной голевой передачей.
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